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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:31 BJT

日本橡胶: 12月31日止日本生胶库存增加2.5%至13,306吨

路透1月8日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，12月31日止的10日内，日本生胶库存增加2.5%，
至13,306吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

    种类             12月31日   12月20日   12月10日  11月30日   11月20日    11月10日     
    生胶              13,306     12,987     11,285    10,307      9,791     10,394
    天然乳胶             596        552        517       515        498        539
    合成胶(固体)       1,015        949        927       919        921        928
    合成乳胶(D.R.C.)      45         45         45        45         45         45
    (完)
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