《全球汇市》欧元受通缩忧虑打击徘徊于九年低点附近，美元攀升

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1819 1.1837 -0.15 -2.30 1.2097
美元/日圆 119.69 119.25 +0.37 +0.01 119.68
欧元/日圆 141.46 141.17 +0.21 -2.29 144.78
美元/瑞郎 1.0158 1.0141 +0.17 +2.18 0.9941
英镑/美元 1.5086 1.5109 -0.15 -3.13 1.5573
美元/加元 1.1821 1.1812 +0.08 +1.75 1.1618
澳元/美元 0.8087 0.8077 +0.12 -0.99 0.8168
新西兰元/美元 0.7770 0.7780 -0.13 -0.35 0.7797
澳元/日圆 96.790 96.320 +0.49 -0.98 97.750
新西兰元/日圆 93.000 92.780 +0.24 -0.33 93.310
英镑/日圆 180.56 180.16 +0.22 -3.12 186.38
澳元/新西兰元 1.0401 1.0378 +0.22 -0.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李婷仪/王颖；审校 许娜/李爽)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用