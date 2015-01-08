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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:46 BJT

《全球汇市》欧元受通缩忧虑打击徘徊于九年低点附近，美元攀升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1819 1.1837 -0.15 -2.30 1.2097

美元/日圆 119.69 119.25 +0.37 +0.01 119.68

欧元/日圆 141.46 141.17 +0.21 -2.29 144.78

美元/瑞郎 1.0158 1.0141 +0.17 +2.18 0.9941

英镑/美元 1.5086 1.5109 -0.15 -3.13 1.5573

美元/加元 1.1821 1.1812 +0.08 +1.75 1.1618

澳元/美元 0.8087 0.8077 +0.12 -0.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7770 0.7780 -0.13 -0.35 0.7797

澳元/日圆 96.790 96.320 +0.49 -0.98 97.750

新西兰元/日圆 93.000 92.780 +0.24 -0.33 93.310

英镑/日圆 180.56 180.16 +0.22 -3.12 186.38

澳元/新西兰元 1.0401 1.0378 +0.22 -0.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李婷仪/王颖；审校 许娜/李爽)
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