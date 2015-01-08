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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:31 BJT

韩国汇市：韩元下跌，因对美国加息预期推动美元全线上扬

路透首尔1月8日 - 韩元周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储，
FED)公布会议记录后，对其将提早加息的预期支撑美元再次全线上扬。
    
    0150GMT，韩元兑美元 报1,100.9韩元，周三此间市场尾盘
报1,099.9。
    
    3月三年期公债期货 跌5个基点报108.28.    
     
                                0150GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,100.9       1,099.9
    日圆/韩元     9.1961/2034        9.2046
    韩国公债期货         108.28        108.33
    韩国综合股价指数    1,905.36      1,883.83
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜) (完)
          
      
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X=

 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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