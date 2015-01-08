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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:46 BJT

韩国股市：早盘反弹走坚，受美国就业数据与ECB扩大宽松预期提振

“油价持续下跌，加大了通胀放缓压力，加上希腊可能退出欧元区，
欧洲央行几乎肯定会动用一切工具来提振通胀，”三星证券在给客户的报
告中表示。
    
    三星电子 涨1.1%，此前该公司在韩股盘前公布第四季获
利展望，显示10-12月获利预估为5.2兆韩元(47.3亿美元)，略高于市场预
期。
    
    SK海力士 劲升4.5%，表现好于大盘，分析师预估该公司
第四季获利料优于预期；LG电子 表现同样强劲，股价大涨4.7
%，受低接买盘提振。(完)
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