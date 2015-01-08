日本股市：早盘上涨，美股收高和油价反弹安抚了投资者的不安

欧洲股市上涨，因数据显示欧元区消费者物价跌幅大于预期，使欧洲 央行将开始执行期待已久的购债计划的几率增加。 油价反弹，中止四日连涨。 “市场信心受到这些海外因素的支持，投资人的忧心暂时减轻了，” SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦说。 他表示，周四的上涨应视为技术性反弹，但随着企业开始公布10-12 月季度财报，日本市场料将开始有强劲涨势。 “出口业以及受益于对内需求的企业将在本月底开始领涨市场，”他 说。 长期而言，分析师预计企业将有强劲的全年营收表现。大和证券预估 日本企业本财年税前获利将较上财年成长9.7%。 出口股周四因美元上涨而买气热络。美元 升破119日圆，脱离 周二触及的三周低点118.36。 丰田汽车 涨1.8%，本田汽车 也涨1.8%，Advantest Corp 涨2.2%。 日本麦当劳 放量下跌2.0%至11个月低点，此前该公司因消费 者在其餐点中发现牙签及塑料等异物而公开道歉。 东证股价指数 涨1.2%至1,375.96点，33个类股全面上涨。JPX -日经400指数 上涨1.3%至12,465.45点。(完)