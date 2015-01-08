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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 11:15 BJT

欧洲个股：渣打银行计划在零售银行部门裁员4,000人--备忘录

文件还证实周四路透的报导，即该行将退出全球股市业务，因其为非核心业务且业绩不佳。

2015年，零售银行业务减支计划将节省约2亿美元成本，占到总减支规模的一半。冼伯德称这些减支将帮助该行扭亏为盈。

文件还称，退出股市业务将在明年节省1亿美元支出。(完) (编译 张荻/朱晓军；审校　张涛/戴素萍)
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