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债券 | 2015年 1月 8日 星期四 11:07 BJT

更新版 1-美国利率：芝加哥联储总裁认为不应急于升息，担心通胀前景

美联储有两名官员认为应延后升息直到2016年，以便通胀率能更快地回归2%目标，埃文斯是其中之一。

“是否推迟相当长一段时间再开始升息，还是升息开始时间略微早于我的看法，要进行权衡，但如果升息步伐足够小，那么整体政策仍会保持适当宽松，从而使人相信我们会在合理的时间内实现2%的通胀率目标，”埃文斯在会议后对记者表示。

“是的，这可能确实是貌似合理的处理方式：我认为我会评估所有的选项。”

他仍表示，过早升息所带来的风险要超过延后升息。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦)
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