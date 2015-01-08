更新版 1-美国利率：芝加哥联储总裁认为不应急于升息，担心通胀前景

“是否推迟相当长一段时间再开始升息，还是升息开始时间略微早于我的看法，要进行权衡，但如果升息步伐足够小，那么整体政策仍会保持适当宽松，从而使人相信我们会在合理的时间内实现2%的通胀率目标，”埃文斯在会议后对记者表示。