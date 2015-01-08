更新版 1-美国利率：芝加哥联储总裁认为不应急于升息，担心通胀前景

全球投资：新兴市场连续五个月外资净流入，创2015年来最长纪录--IIF
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
美联储有两名官员认为应延后升息直到2016年，以便通胀率能更快地回归2%目标，埃文斯是其中之一。
“是否推迟相当长一段时间再开始升息，还是升息开始时间略微早于我的看法，要进行权衡，但如果升息步伐足够小，那么整体政策仍会保持适当宽松，从而使人相信我们会在合理的时间内实现2%的通胀率目标，”埃文斯在会议后对记者表示。
“是的，这可能确实是貌似合理的处理方式：我认为我会评估所有的选项。”
他仍表示，过早升息所带来的风险要超过延后升息。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦)
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592
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