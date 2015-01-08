中国债市动态：消息寡淡现券和IRS几无波澜，等待数据及资金变化指引

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透上海1月8日 - 中国银行间债市周四早盘现券和利率互换(IRS)表现平稳，国债期货主力合约涨幅则稍明显。交易员称，目前消息面过于清淡，市场对后续走势缺乏方向，只能等待经济数据或资金面变化提供新的指引。
今日央行公开市场仍未进行任何操作，“零操作”现象已持续一个半月。另外，公开市场也连续第四周既无资金投放亦无回笼。
华中一券商交易员表示，市场“没啥变化，现在好象还很认可目前的收益率。”
剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价 在4.0575%/4.0451%，上日尾盘为4.0600%/4.0300%。
北京一银行交易员指出，明天将公布12月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。不过若与预期相差不多，债市可能还要继续观望。
路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。
另外，下周将有22家公司首次公开发行(IPO)，对资金面的影响不可小视。
国债期货主力合约TF1503 早盘报在96.684元人民币，较上日结算价涨0.108元或0.11%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。