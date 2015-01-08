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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 11:47 BJT

中国债市动态：消息寡淡现券和IRS几无波澜，等待数据及资金变化指引

路透上海1月8日 - 中国银行间债市周四早盘现券和利率互换(IRS)表现平稳，国债期货主力合约涨幅则稍明显。交易员称，目前消息面过于清淡，市场对后续走势缺乏方向，只能等待经济数据或资金面变化提供新的指引。

今日央行公开市场仍未进行任何操作，“零操作”现象已持续一个半月。另外，公开市场也连续第四周既无资金投放亦无回笼。

华中一券商交易员表示，市场“没啥变化，现在好象还很认可目前的收益率。”

剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价 在4.0575%/4.0451%，上日尾盘为4.0600%/4.0300%。

北京一银行交易员指出，明天将公布12月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。不过若与预期相差不多，债市可能还要继续观望。

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。

另外，下周将有22家公司首次公开发行(IPO)，对资金面的影响不可小视。

国债期货主力合约TF1503 早盘报在96.684元人民币，较上日结算价涨0.108元或0.11%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
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