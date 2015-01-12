港报社评：房策失效，施政报告须扭乾坤--经济日报1月12日

新居屋申请今晚截止，昨有长长人龙赶交表，反映现政府虽经逾两年努力理顺楼市，但楼价只有更高的预期反更炽。特首梁振英后天宣读施政报告，实需拿出能赢信任的房策真功夫。

新一期居屋计划仅2,160个单位，但房委会已收到3.36万份申请，已超额申请14.5倍，热况空前。当中反映的，自然是楼价屡破历史高位下，市民担心楼价未来只会更高，遂蜂拥申请望藉居屋赶上车。港人蜗居之苦，还见于有团体调查深水埗651幢单幢私楼，竟多达9成有劏房。

全港劏房在过去1年大增近3成，房屋局长张炳良三周前曾指，有人“住竟然咁样”是悲哀，惟对本届政府房策来说，恐亦是悲哀。

港府表明需求管理只为换取时间增加供应，而短期内以转变土地用途、提前将土地推出等，本财政年度虽可达到供应可建1.88万伙单位的土地目标，惟不单已无法追及炽热的需求，且新建单位面积愈建愈小，加上劏房急增，俱令人均住居面积下跌，港人居住质素正在下降。

至于长期供应方面，港府已提出10年建屋48万的大计，更表明政府房策由需求管理转为聚焦供应，港府亦早已建议发展新界东北、填海、发展岩洞，以至兴建人工岛等长远目标，惟不是阻拦重重，便是仍未有具体可行方案，令市民担心10年建屋计划或沦“无米粥”，故才不理房策大计而在私楼与公营房屋上都赶上车。

市民明显已对港府房策失去耐性与信心，此是危险讯号，因不但蜗居怨气更增港府施政阻力，且楼市泡沫不断胀大终会构成严重危机，港府须尽快力挽狂澜。

现届政府以房策为重中之中，任期又已过近半，梁振英有需要、有责任在后天的施政报告中，交出短、中、长期可赢取市场与市民信任的可行土地与房屋策略，扭转过去两年房策未能真正为楼市降温的困境，为楼市、民生与施政找到突破口。

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