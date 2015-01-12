港报社评：解决劏房，增公屋还要靠配套--星岛日报1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
行政长官梁振英本星期三发表的《施政报告》，除了要纾缓“上车难”的问题，还要解决市民租屋和“上楼”的问题。“上楼”主要是置业问题，租楼贵却是直接关系到基层市民“有瓦遮头”的基本居住需要。
芸芸私楼基层租客的居住希望，可以大致综合为三方面。首要是现住单位符合安全，其二是租金不要涨至超过自己的负担能力，其三是早日能够“上楼”，获得编配入住公屋单位。 对于旧楼暴露的火灾和僭建等安全问题，政府已经制定了有关消防和结构安全的法规和指引，关键在于巡查和执法。租金却难以控制。一些协助劏房户的团体，希望政府能够提供租金补贴，以及恢复租金管制，这些表面纾缓现住劏房户一时之困的建议，其实是饮鸩止渴。
政府间中透过关爱基金，向劏房户提供一次性的现金援助，如果把有关津贴改为每月定期发放，业主势必加租，最后利益归到业主口袋里去，劏房租户无甚得益。
至于租金管制，不但有违自由市场的资源分配效率，而且从当年的实施经验看到不少副作用。由于预计将来加租受限，有些业主会停止租出空置单位，有的则提高起租点，以至待租单位既少又贵；现有租客受到保障，代价却是由想租楼的市民来承受。即使现有租客，也要面对业主受加租限制而将货就价降低维修水平的恶果，居住环境不断恶化。 最能够纾困的途径，还是增加出租公屋的供应。上届政府定出了五年兴建75,000个出租公屋单位的目标，年均一万五千个。现时长远房屋策略委员会计画增加到年均二万20,000个。由于觅地难，最新公布的情况是，当局预计未来五年可以新增单位77,100个。
另一个增加公屋单位的途径，是改善现有单位资源的配置，促使更多有能力负担私楼和居屋的公屋户迁出单位，而一些子女长大迁出后的宽敞户，也可以尽快安排调迁往同楼或同邨的较小单位。
这将有助控制公屋轮候时间，至于市区劏房问题则恐怕难以全面解决，一批劏房户搬进公屋了，只要市区提供较完善的就业、教育和种种生活方便，仍然会吸引其他基层人士涌进市区租住劏房。要改变这种现象，当局需要在新界地区提供足够的就业机会及良好的教育和生活设施，这方面的居住问题，就不是单靠房屋政策解决得了，需要统筹多方面有机配套。
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