港报社评：施政报告应着重经济民生--文汇报1月12日

特首梁振英将于周三公布新一份施政报告，多个团体到政府总部请愿，要求施政报告提出措施，改善房屋、教育及贫穷等民生问题。

在“占中”冲击下，市民的生活生计严重受损，对香港未来发展的负面影响将逐步显现，旅客消费减弱，内部需求动力回软，再加上美国潜在加息可能，香港经济面临的挑战不容忽视。施政报告应针对市民生活困难和香港经济面临的挑战和风险，采取针对性措施。

本港现在最大的民生问题是房屋问题。施政报告应在提出增加地积比率和加快审批程序的同时，尽快增加土地供应，解决楼市因供应短缺而价格居高不下的问题。针对民生受损，基层市民乃至中产感受生活的沉重压力，施政报告应推出各项纾困措施。施政报告的纾困政策，需在随后的财政预算中体现出来，包括提供电费补贴、适当调整税阶、公屋居民免租1个月、额外发放1个月长者综援伤残津贴等，政府推出这些纾困措施可收雪中送炭之效。针对“占中”重创饮食、零售、旅游、物流等行业，施政报告应为受“占中”影响的中小企业设立贷款担保计划，改善营商环境和提升本港竞争力。

施政报告青年政策的走向引起各方关注。有调查发现，有45%受访青年希望以化解社会矛盾为来年的施政重点；另外有40%受访者希望政府重点协助青年向上流动及置业。施政报告应从两大方面协助青年向上流动：一是促进经济多元发展，改善整体就业结构，开拓更多就业和流动的机会；二是为不同志向的年轻人提供多元的教育和培训机会，提高质素，让他们可以各自发挥所长。面对大量年青人轮候公屋，施政报告应加快兴建青年宿舍。

香港回归已经17年，但从特区教育体系中培养出来的一些青年学生却站在了特区政府和国家的对立面，这更加说明要把我国历史文化和国情教育摆在青少年教育的突出位置。施政报告应重推国民教育科或开设中史科，让学生加深认知中国历史和中国人的身份。

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