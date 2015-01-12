港报社评：政府走哀兵路线，撬票需庄严承诺--信报1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
政改五部曲走到这一步，即是第三步的次轮谘询乃至政府提交方案供立法会表决，看情况得到议会三分之二多数票通过的机会微乎其微，原因是泛民主派议员至今仍然认定，为特首产生办法连落三闸的人大常委会“八三一”决定无法接受，坚持綑绑式集体否决。为了表达立场，民主党议员何俊仁提出了一个计划，透过超级区议会界别进入立法会的他，在政改方案投下否决票之后辞职，利用补选引发变相“公投”，藉此要求政府重启政改五部曲。
姑勿论何俊仁的“先否决后辞职”有没有实际意义，有人形容为“先冲凉后脱衣”；也不必计较辞职引发“公投”要求重启政改五部曲的作用是不是等于零，何俊仁的计划说明了香港面对的难题：如果政改方案维持现有框架，政府与泛民之间不存在妥协空间，对立的继续对立，撕裂的仍旧撕裂，壁垒分明的营阵搓不成一团求同存异的“香港营”。
也许是形势使然，也许是策略部署，政府如今走上一条“哀兵路线”，把政改方案获得通过的前景看得极淡。政改三人组各自各展现毫无胜算的低姿态，政务司司长林郑月娥明言“一点把握都没有”，律政司司长袁国强认为通过政改方案近乎“不可能任务”，政制及内地事务局局长谭志源透露，有政党元老叫他“死咗条心”。走上如此一条哀兵路线，目的之一似乎是要把压力转移到泛民身上，一旦政改方案真的被否决了，民主发展原地踏步的责任将会惟反对派是问。
在政改面临被否决的危机之际，政府能不能化阻力为助力？人人皆明白原地踏步必然祸患无穷，哀兵唯一的胜算是以庄严承诺，换取被撬票对象的顾全大局。
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