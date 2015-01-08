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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:14 BJT

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月8日

路透上海1月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年12月释出将在2015年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/7 隔夜逆回购 -1,437.49 0.05%

1/6 隔夜逆回购 -1,498.85 0.05%

1/5 隔夜逆回购 -1,641.77 0.05%

1/2 三天逆回购 -421.86 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16-17日会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/5 八天期反向交易 1,123.347 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--瑞士央行总裁乔丹在接受瑞士电视台SRF访问时表示，对于维持正确的瑞士货币供给状态而言，瑞郎兑欧元最高限制在1.20瑞郎至为重要。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 179,920

12/30 178,140

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当期变化 +1,780

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,131亿台币存单。与当日存单到期金额1,131亿台币相较，存单发行余额持平。

--台湾央行周二公布，共发行1,865亿台币存单。与当日存单到期金额1,866亿台币相较，存单发行余额减1亿。

--台湾央行周一公布，共发行8,057.8亿台币存单。与当日存单到期金额7,858.3亿台币相较，存单发行余额增199.5亿。 (完)

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