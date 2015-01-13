港报财经评论：本地股魅力重现，更胜中资--信报1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
本地股魅力重现，更胜中资/ 习广思
上周五A股的过山车式走势，市传中国内地多家保险资产管理公司接到中国保监会致电通知，禁止保险资金流入券商融资融券业务，并要求负责人到保监会开会，消息触动市场情绪。早前有大行分析员认为，A股牛市或暂告一段落，更惹人注目。姑勿论其预测准确与否，敢作如此大胆评论，无惧得失客户，于行内算是少见。瑞银策略师陈李在研究报告中表示，A股中早前被低估的大型股份，股价已回到合理水平，相信流动性好转和宽松货币政策带来的牛市已经结束。陈李预计，市场将进入波动期，短期上行潜力有限，调降银行存款准备金率之类的政策出台后，股市有可能回调。
陈李又指出，企业利润未来3个月须好转，才有足够能力支撑牛市继续下去，而基础设施投资可能在3、4月持续反弹；故此，投资者应该把资金从金融类股票，转投与投资相关的周期性板块。减息、降准是推动上证指数节节上升的主要动力，但以上海3个月银行同业拆息为基准的市场利率没有大幅回落。按以往惯例，元旦之后机构备付资金重新释放、去年尾财政资金投放的宽松效应逐步体现等因素，市场资金面于12月年结后，紧张情况会稍为缓和，加上人行突然减息，市场利率没理由跌得如此缓慢。
再者，本周开始将有19只新股密集式发行，冻资1.7万亿至2.2万亿人民币，昨天中国内地隔夜逆回购利率及2日逆回购利率随即大涨，可见市场资金状况受“打新”因素持续影响。有中国内地分析员指出，人行上月非对称减息，最突出的效果是挤压银行息差。自人行公布减息后，为留住存款，普遍中小银行都以最快速度宣布把存款利率上浮，故最终存款利率不一定下降。贷款利率的调整可能复杂一些，有议价能力大客户的贷款利率，可能会随政策利率下调，但其他企业贷款利率则不一定下降，即使下降，幅度也可能低于基准利率下调的幅度。
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金价或下试去年低位/ 苏子
上周五接近美股收市前夕，金价才正式突破当时的1,220/1,223美元的重要即市阻力区，而且更重要是成功以大阳烛在此阻力区以上收市；因此，昨天亚洲市，金价得以承接上周五的良好上升势头进一步走高。到欧洲入市时，金价更曾突破1,230美元心理关口，一度高见1,231.20美元水平，但由于随后金价在返回1,230美元关口以下，便乏力突破此关口；因此，当失守1,226美元即市支持位后，便成功触发巨大沽盘入市，使金价迅即急挫至1,220/1,223美元的重要即市支持区以下，幸而当触及1,217.30美元低位便已回稳过来。金价虽然已自此低位逐步回升，可惜升至1,224美元水平附近便遇上庞大阻力，未能顺势挑战急挫前的1,226美元即市支持位。目前，此支持位已成为金价进一步回升时的重要阻力位。
倘若昨晚乏力升回之上波动，到收市时更明显在1,220/1,223美元重要支持区以下，则确认上周五及昨天亚洲市的破位为假突破的走势陷阱。由于届时日线图亦会呈现近似射击之星的不利讯号；因此，若今日金价可以承接此不利讯号大幅低收，日线图更会在最近三个交易天呈现一组不利后市的黄昏之星形态，使金价在昨天见了中、短期重要顶部，大方向再次朝着去年的1,131.15美元低位迈进的可能性大幅提高。
金价若在跌破昨天欧洲市早段的1,217.30美元低位后，可以迅即下试至上周五的1,206.65美元低位以下，将为强烈利淡讯号。倘若真的出现此情况，投资者所持有黄金短仓，便不用急于获利回吐，进取者更可以伺机加码造淡，博金价可以进一步下破20天平均线支持并继续寻底。
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。