港报财经评论：本地股魅力重现，更胜中资--信报1月13日

本地股魅力重现，更胜中资/ 习广思

上周五A股的过山车式走势，市传中国内地多家保险资产管理公司接到中国保监会致电通知，禁止保险资金流入券商融资融券业务，并要求负责人到保监会开会，消息触动市场情绪。早前有大行分析员认为，A股牛市或暂告一段落，更惹人注目。姑勿论其预测准确与否，敢作如此大胆评论，无惧得失客户，于行内算是少见。瑞银策略师陈李在研究报告中表示，A股中早前被低估的大型股份，股价已回到合理水平，相信流动性好转和宽松货币政策带来的牛市已经结束。陈李预计，市场将进入波动期，短期上行潜力有限，调降银行存款准备金率之类的政策出台后，股市有可能回调。

陈李又指出，企业利润未来3个月须好转，才有足够能力支撑牛市继续下去，而基础设施投资可能在3、4月持续反弹；故此，投资者应该把资金从金融类股票，转投与投资相关的周期性板块。减息、降准是推动上证指数节节上升的主要动力，但以上海3个月银行同业拆息为基准的市场利率没有大幅回落。按以往惯例，元旦之后机构备付资金重新释放、去年尾财政资金投放的宽松效应逐步体现等因素，市场资金面于12月年结后，紧张情况会稍为缓和，加上人行突然减息，市场利率没理由跌得如此缓慢。

再者，本周开始将有19只新股密集式发行，冻资1.7万亿至2.2万亿人民币，昨天中国内地隔夜逆回购利率及2日逆回购利率随即大涨，可见市场资金状况受“打新”因素持续影响。有中国内地分析员指出，人行上月非对称减息，最突出的效果是挤压银行息差。自人行公布减息后，为留住存款，普遍中小银行都以最快速度宣布把存款利率上浮，故最终存款利率不一定下降。贷款利率的调整可能复杂一些，有议价能力大客户的贷款利率，可能会随政策利率下调，但其他企业贷款利率则不一定下降，即使下降，幅度也可能低于基准利率下调的幅度。

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金价或下试去年低位/ 苏子

上周五接近美股收市前夕，金价才正式突破当时的1,220/1,223美元的重要即市阻力区，而且更重要是成功以大阳烛在此阻力区以上收市；因此，昨天亚洲市，金价得以承接上周五的良好上升势头进一步走高。到欧洲入市时，金价更曾突破1,230美元心理关口，一度高见1,231.20美元水平，但由于随后金价在返回1,230美元关口以下，便乏力突破此关口；因此，当失守1,226美元即市支持位后，便成功触发巨大沽盘入市，使金价迅即急挫至1,220/1,223美元的重要即市支持区以下，幸而当触及1,217.30美元低位便已回稳过来。金价虽然已自此低位逐步回升，可惜升至1,224美元水平附近便遇上庞大阻力，未能顺势挑战急挫前的1,226美元即市支持位。目前，此支持位已成为金价进一步回升时的重要阻力位。

倘若昨晚乏力升回之上波动，到收市时更明显在1,220/1,223美元重要支持区以下，则确认上周五及昨天亚洲市的破位为假突破的走势陷阱。由于届时日线图亦会呈现近似射击之星的不利讯号；因此，若今日金价可以承接此不利讯号大幅低收，日线图更会在最近三个交易天呈现一组不利后市的黄昏之星形态，使金价在昨天见了中、短期重要顶部，大方向再次朝着去年的1,131.15美元低位迈进的可能性大幅提高。

金价若在跌破昨天欧洲市早段的1,217.30美元低位后，可以迅即下试至上周五的1,206.65美元低位以下，将为强烈利淡讯号。倘若真的出现此情况，投资者所持有黄金短仓，便不用急于获利回吐，进取者更可以伺机加码造淡，博金价可以进一步下破20天平均线支持并继续寻底。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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