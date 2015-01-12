《香港报摘》--信报1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
**头版头条**
--沪港通的A股沽空机制有望于春节前启动，市场关注开通后会否令A股大幅波动，惟国际沽空机构Glaucus表示，由于沽空A股限制仍多，短期无意参与。
**其他**
--独立研究机构香橼研究（Citron Research）主管Andrew Left表示，已没有兴趣研究及投资A股和港股，只会专注投资美股。
--辉山乳业 主席及执行董事杨凯于上周五（9日）从市场上购买272万股股份，持股比例升至51.48%。
--置富产业信托 公布，已完成收购香港观塘丽港城商场，这是该公司首次向独立第三方的收购。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。