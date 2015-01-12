《香港报摘》--信报1月12日

**头版头条**

--沪港通的A股沽空机制有望于春节前启动，市场关注开通后会否令A股大幅波动，惟国际沽空机构Glaucus表示，由于沽空A股限制仍多，短期无意参与。

**其他**

--独立研究机构香橼研究（Citron Research）主管Andrew Left表示，已没有兴趣研究及投资A股和港股，只会专注投资美股。

--辉山乳业 主席及执行董事杨凯于上周五（9日）从市场上购买272万股股份，持股比例升至51.48%。

--置富产业信托 公布，已完成收购香港观塘丽港城商场，这是该公司首次向独立第三方的收购。（完）

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