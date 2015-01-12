《香港报摘》--其他报摘重要消息1月12日

** 明报**

--首只主打日本动漫的华夏动漫将上市，除与日本世嘉合作发展游乐园Joypolis外，近年发展的虚拟偶像业务却有参考日本“初音未来”之嫌。公司主席兼行政总裁庄向松认为，与日本方面不会产生版权纠纷。

--中国工商银行 前海分行金融资产交易部称，该行的电子商贸平台“融e购”截至去年11月的交易量已达350亿元人民币，争取到今年将交易量提高到3,300亿元，并打入全国综合电商前五位。

**东方日报**

--港交所 最快本月推收市竞价及波动控制机制（又称停板制）谘询文件。据了解，为减低市场（特别是中小型经纪）对收市竞价的强烈反弹，港交所拟建议重推收市竞价时，初期只包括恒生指数 及国企指数 等指数成分股，细价股不包括在内。

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