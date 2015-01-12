《香港报摘》--其他报摘重要消息1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
** 明报**
--首只主打日本动漫的华夏动漫将上市，除与日本世嘉合作发展游乐园Joypolis外，近年发展的虚拟偶像业务却有参考日本“初音未来”之嫌。公司主席兼行政总裁庄向松认为，与日本方面不会产生版权纠纷。
--中国工商银行 前海分行金融资产交易部称，该行的电子商贸平台“融e购”截至去年11月的交易量已达350亿元人民币，争取到今年将交易量提高到3,300亿元，并打入全国综合电商前五位。
**东方日报**
--港交所 最快本月推收市竞价及波动控制机制（又称停板制）谘询文件。据了解，为减低市场（特别是中小型经纪）对收市竞价的强烈反弹，港交所拟建议重推收市竞价时，初期只包括恒生指数 及国企指数 等指数成分股，细价股不包括在内。
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。