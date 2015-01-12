《香港报摘》--经济日报1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
**头版头条**
--长和系世纪重组，新长和将保留长实 的股票编号。投资界认为，国际化程度较高的长和才是集团未来的王牌，而李嘉诚变相减持长地则被视为看淡中港地产市道之举。
**其他**
--上月向远洋地产 出售天津项目的上实城市开发 ，公司主席倪建达称，逐步将主綫拉回上海，藉国企背景多做旧区改造，并以收购项目主导。
--华南城 2014/15年度首三财季合约销售约88.99亿港元，按年下降29%。
--国电科环 预计去年税前利润约为4,000-6,000万元人民币，较上年约9.3亿元大幅减少。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/曾祥进)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。