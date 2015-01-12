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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 08:40 BJT

《香港报摘》--经济日报1月12日

**头版头条**

--长和系世纪重组，新长和将保留长实 的股票编号。投资界认为，国际化程度较高的长和才是集团未来的王牌，而李嘉诚变相减持长地则被视为看淡中港地产市道之举。

**其他**

--上月向远洋地产 出售天津项目的上实城市开发 ，公司主席倪建达称，逐步将主綫拉回上海，藉国企背景多做旧区改造，并以收购项目主导。

--华南城 2014/15年度首三财季合约销售约88.99亿港元，按年下降29%。

--国电科环 预计去年税前利润约为4,000-6,000万元人民币，较上年约9.3亿元大幅减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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