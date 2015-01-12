港报财经评论：A股反覆，升势近尾声--经济日报1月10日

A股反覆，升势近尾声/ 林瑞芬

A股周内降温，又升又跌呈反覆走势，港股反而略有起色。恒指昨日再涨0.4%，至23,919，国指涨0.5%，至12,081，大市成交额1,244亿港元。恒指昨日续抽升，内险股又是功不可没。平保 、国寿 分别涨1.5%及1.7%等，不过，A股开始有震荡反覆，下周仍须密切留意市况。若A股回得急，港股升势好容易逆转。国家统计局公布，去年12月CPI环比上涨0.3%，同比上涨1.5%；PPI环比下降0.6%，同比下降3.3%。虽然通缩仍是以CPI连续三个月以上或连续两个季度出现负增长为衡量指标，但PPI已经连续34个月出现负增长，现今油价仍在跌，PPI持续的负增长有向CPI蔓延风险，为防中国通缩压力的担忧，仍不能排除央妈出手降准或减息。

此外，PPI回落，原材料价通缩，对国内企业投资方面造成一定的负面影响，对企业库存的增大也存在一定的影响，这样将使上游的制造业面临更加严重的衰退压力，货币政策调整的预期仍强烈。这或许是令超买的A股，未来走调整浪所遇沽压轻，反覆以时间消化升幅，上证3,000点左右的支持力预期强，3,450为主要阻力。昨上证反覆波动，高见3,404，但倒跌0.2%收场，至3,285，升势短期近尾声居多。

外资开始留意A股及H股差价，美银美林认为，内银A股在过去6周涨近5成，现价再追值博有限，只建议买入工行A股。德银最新报告指，期望未来政策宽松，而随着金改，加快资产证券化的步伐，令银行开支减少；地方政府债务的解决、市场导向的国企改革均有助降低内银资产质量风险，对内银看好。据德银预估，目前内银H股2015年市盈率为5.7倍及2014年市帐率1.1倍；而A股2015年市盈率为6.9倍及2014年市帐率1.3倍。认为内银A股短期升势急促，下调其评级，大部分由“买入”下调至“持有”，但就维持估值较为便宜的H股投资评级，而目标价提升，如首选的中行 及建行 ，前者目标价由4.28港元上调至5.36港元，后者目标价由7.45港元上调至8.46港元，现价较目标价分别具20%及30%左右的值博空间，更胜A股。

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低通胀撑宽松币策/ 余少文

中港两地股市继续在高位整固，只是四大重磅股出现顶背驰现象，会增加国企指数再升的阻力；但中国内地公布去年12月通胀率只有1.5%，为中国维持宽松的货币政策提供保护伞。A股昨日反覆靠稳，上证综指曾高见3,404点，可惜收市前跳水，最后倒跌收场，累及国企指数一度高见12,337点，上升314点后掉头回落，收市只升57点，收12,081点，成交额282亿港元，只有45%主板H股逆市上升；至于红筹指数升45点或1%，收报4,513点，成交额89亿港元，电讯股撑起红指。

放假前指出，国指如调整，有三个支持位，一是12,000点的短期支持位，二是11,600点，三是11,000点，但国指在12,000点稍作整固后，昨日再升，强过预期，只是国指在A股目前的偏软市况下走高，反而担心大市随时调整。尽管曾表示见过A股顶背驰大半年才调整，但今次会否历史重演，没有人知道，总之要居安思危，有小小摸着石头过河的感觉。而国指昨日虽升，日线图中的成交量、RSI等都呈顶背驰，尽管背驰后可以继续背驰，但至少有加深后市短期下跌的可能性。至于国指四大重磅股建设银行 、工商银行 、中国银行 和中国人寿 ，合计占国指比重约38%，他们跟国指一样面对成交量和技术指标顶背驰现象，若然四大重磅股开始调整，则国指下跌便没有悬念。

只是维持国指短期调整但中期向上的看法，因为国指中线仍然维持一浪高于一浪的走势，加上上证早年曾出现技术指标大半年顶背驰后才大跌，故国指目前或要继续震荡，14,000点仍然是今年的目标。至于可以撑住A股和国指的动力，中国内地宽松货币政策是其中之一，亦预期中国今年上半年会维持去年11月开始的宽松货币政策。国家统计局昨日公布的去年12月通胀率为1.5%，略高于11月的1.4%，符合市场预期，只是工业生产者价格指数（PPI）差于预期，当月下跌3.3%，是两年多以来最大单月跌幅，加上12月PMI滑落，反映中国内地经济情况未许乐观。而中国人民银行11月底减息所带出的效应仍未浮现，当时已指出会在今年首季才会浮现，故中国会否降准或再减息，最快也要在3月才会决定。

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