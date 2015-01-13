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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 10:10 BJT

****《港报快速浏览》--1月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：马道立强调坚守法治具强烈针对性--文汇报                      
 港报社评：法治历经不寻常一年，基石受冲击屹立不倒--明报                
 港报社评：港府房策新猷，莫只头痛医头--经济日报                        
 港报社评：慎防人人自封救护车司机--星岛日报                            
 港报社评：廉价居屋值得考虑，纾解民怨杯水车薪--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：本地股魅力重现，更胜中资--信报                          
 港报财经评论：重组释放价值，长和可以收集--经济日报                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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