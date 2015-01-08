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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--1月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段    预估值      前值
    1月9日(五)
    0030 澳洲零售销售(较上月)                          11月        +0.2%      +0.4%
    0500 日本同时指标(较前月)                          11月         --         +0.4
             领先指标(较前月)                                       --         -1.6
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                      12月         --         3.2%
                    (经季节调整)                                    --         3.1%
    0700 德国工业生产(较前月)                          11月        +0.4%      +0.2%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                    11月       -0.15%     -0.50%
              经季节调整进口(较前月)                               +0.4%      -3.1%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                         顺差207    顺差206
    0745 法国工业生产(较前月)                          11月        +0.3%      -0.8%
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                11月         --       逆差46
             进口(亿欧元)                                           --          415
             出口(亿欧元)                                           --          369
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               12月         --         持平
                                (较上年同期)                        --        -0.1%
    0900 意大利公共赤字/GDP之比                      第三季         --        1.10%
    0930 英国工业生产(较前月)                          11月        +0.2%      -0.1%
                     (较上年同期)                                  +1.6%      +1.1%
             制造业产出(较前月)                                    +0.3%      -0.7%
                        (较上年同期)                               +2.3%      +1.7%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              11月     逆差34.5  逆差35.82
              全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差94  逆差96.20
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                        11月        +0.5%      +0.7%
    1330 加拿大就业人口变动(万人)                      12月      增加1.5   减少1.07
               失业率                                               6.6%       6.6%
    1330 美国非农就业岗位(万个)                        12月       增加24   增加32.1
             民间就业岗位(万个)                                   增加23   增加31.4
             制造业就业岗位(万个)                                增加1.5    增加2.8
             政府就业岗位(万个)                                     --      增加0.7
             失业率                                                 5.7%       5.8%
             平均时薪(较前月)                                      +0.2%      +0.4%
             平均每周工时                                           34.6       34.6
             就业参与率                                             --        62.8%
    1500 美国批发(趸售)库存(较前月)                    11月        +0.3%      +0.4%
                趸售销售(较前月)                                    持平      +0.2%

                
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段     现值      预估值
    
    1月8日(四)
    0030  澳洲建筑许可                                 11月         +7.9%      -3.5%      
              民间住宅许可                                          -0.3%       --      
    0700  德国工业订单(较前月)                         11月         -2.4%      -0.7%      
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  12月         +0.9%      +0.3%      
                     截至12月三个月房价(较上年同期)                 +7.8%      +8.0%      
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                 11月         -0.3%       --      
                          (较上年同期)                              -1.6%       --      
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       11月         +0.6%      +0.1%      
                          (较上年同期)                              +1.5%       --      
    1200  英国央行利率决定                              1月          0.5%       0.5%      
                  量化宽松规模(亿英镑)                              3,750       --      
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)         12月         3.264       --      
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 一周          29.4       29.0      
              一周初请失业金人数四周均值(万人)                      29.05       --      
              一周续请失业金人数(万人)                              245.2      236.8      
    1330  加拿大新屋价格指数                           11月                    +0.1%      
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                       11月     增加140.8    增加150   
    2145  新西兰建筑许可                               11月        +10.0%       --   
    2350  日本外汇储备(亿美元)                         12月     12,605.48       -- (完)
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