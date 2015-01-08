主要国家经济指标预测--1月9日****

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日(五) 0030 澳洲零售销售(较上月) 11月 +0.2% +0.4% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +0.4 领先指标(较前月) -- -1.6 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.1% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -0.15% -0.50% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -3.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差207 顺差206 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.8% 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 369 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 -- 1.10% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.7% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差34.5 逆差35.82 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差96.20 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +0.5% +0.7% 1330 加拿大就业人口变动(万人) 12月 增加1.5 减少1.07 失业率 6.6% 6.6% 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1 民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8 政府就业岗位(万个) -- 增加0.7 失业率 5.7% 5.8% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.4% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 -- 62.8% 1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% 趸售销售(较前月) 持平 +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月8日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 +7.9% -3.5% 民间住宅许可 -0.3% -- 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -2.4% -0.7% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.9% +0.3% 截至12月三个月房价(较上年同期) +7.8% +8.0% 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 11月 -0.3% -- (较上年同期) -1.6% -- 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.1% (较上年同期) +1.5% -- 1200 英国央行利率决定 1月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 3.264 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.4 29.0 一周初请失业金人数四周均值(万人) 29.05 -- 一周续请失业金人数(万人) 245.2 236.8 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加140.8 增加150 2145 新西兰建筑许可 11月 +10.0% -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 12,605.48 -- (完)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。