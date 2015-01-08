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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 11:04 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元兑欧元均上涨，兑英镑亦走强

而英国的数据欠佳也让英镑承压。英镑/新西兰元 挫至四个月低点，英镑/澳元 跌至12月初以来最低水准。

欧元和英镑的卖压支撑澳新货币/美元的汇价。

澳元/美元 小涨至0.8092，隔夜市场一度触及0.8033的六年低位。

但澳元走势依然脆弱，因美联储仍料于今年稍晚升息，尽管升息时间表不确定。

新西兰元的表现好于多数主要货币，令新西兰元/澳元 升至纪录高位。当地汇市盘初澳元/新西兰元跌至约1.0375新西兰元。

兑欧元和其他货币的涨势提振新西兰元/美元 在当地交易盘初高见0.7795美元，不过市场人士预期，由于美元仍普见需求，新西兰元很难明显升穿0.7800。(完)

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