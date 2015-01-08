台湾债市：RP利率持平，市场供需有序但观察外资动向

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透台北1月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平上日。资金调度人士指出，月初市况一如往常平稳，投信及银行端的资金供应充足，利率维持既有区间没有变化，资金缺口早早得以弥平。
不过在市况平稳之中，市场交易员也注意到外部情势变化。包括近来外资汇出部位加大，虽然暂时未影响到银行对债RP市场的资金供应，但如果外资对风险资产的偏好下降，加速撤出资金，也有机会影响台币资金的宽裕程度。
〞寿险因为国际债的关系在市场供应的资金比重已经下降，现在由银行来补充。我们会很关心外资的动向。〞一位证券商交易员说。
此外，交易员也指出，从当前市场资金供应的情况看来，本月底的资金状况应不至于太过紧俏，可望平稳度过。至于农历年关的影响，恐怕要到长假前一周的2月9日当周才会逐步反应。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%，和上日相同；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，也与上日相同。
今日有正德海运 转换公司债2.5亿台币发行。本周公司债发行还有周五正德海运转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用