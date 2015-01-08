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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:58 BJT

台湾债市：RP利率持平，市场供需有序但观察外资动向

路透台北1月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平上日。资金调度人士指出，月初市况一如往常平稳，投信及银行端的资金供应充足，利率维持既有区间没有变化，资金缺口早早得以弥平。

不过在市况平稳之中，市场交易员也注意到外部情势变化。包括近来外资汇出部位加大，虽然暂时未影响到银行对债RP市场的资金供应，但如果外资对风险资产的偏好下降，加速撤出资金，也有机会影响台币资金的宽裕程度。

〞寿险因为国际债的关系在市场供应的资金比重已经下降，现在由银行来补充。我们会很关心外资的动向。〞一位证券商交易员说。

此外，交易员也指出，从当前市场资金供应的情况看来，本月底的资金状况应不至于太过紧俏，可望平稳度过。至于农历年关的影响，恐怕要到长假前一周的2月9日当周才会逐步反应。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%，和上日相同；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，也与上日相同。

今日有正德海运 转换公司债2.5亿台币发行。本周公司债发行还有周五正德海运转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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