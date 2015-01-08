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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 11:17 BJT

《全球市场》避险情绪缓和提振亚洲股市上扬，欧元陷于九年低点附近

美元/日圆 上涨0.4%至119.695日圆，此前脱离了周二触及的三周低位118.05日圆。

美国公债收益率(殖利率)近期骤跌之势中止，亦提振美元。

10年期美债收益率 报1.992%，周二曾跌至12周低点1.887%。

美国原油价格守住涨幅，隔夜交易时段终止了连续四日的跌势，本周稍早油价一度触及五年半低点。

上周美国原油库存意外下滑，受此提振，美国原油 上涨0.57美元，至每桶49.22美元。(完) (编译 李爽/李春喜/李婷仪/张明钧/陈宗琦；审校 白云/朱晓军/张若琪/于春红)
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