路透基点：华贸中心重返市场，筹办5亿美元五年期子弹式贷款--TRLPC

路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行 将为北京华贸中心筹办5亿美元五年期子弹式贷款，为2013年1月签定的协 议进行再融资。 消息人士们表示，牵头行兼簿记行澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞士信 贷及德意志银行已启动一般联贷阶段，邀请银行业者在2月6日前进行回覆 。 这项贷款分为4.8亿美元五年定期贷款(A部份)及2,000万美元五年期 循环贷款(B部份)。两部份贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加 码275个基点。 承贷7,500万美元及以上的银行，将获得295个基点的最高综合收益及 100个基点的先付费用，并获得牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元的银 行，将获得290个基点的综合收益及75个基点的先付费用，并获得主办行 头衔；承贷2,500-4,900万美元的银行，将获得285个基点的综合收益及50 个基点的先付费用，并获得协办行头衔。 银行推介会将于1月14日在香港举行。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)