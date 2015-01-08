《分析》年初资金宽裕降低公开市场操作必要性，流动性调控稳字当头

* 公开市场本周仍无动作，零操作已持续一个半月

* 资金供给较为充裕，降低短期操作必要

* 下周新股申购面临扰动，但整体压力尚可

* 春节前流动性调控料暂以保持平衡为主

作者 吴芳

路透上海1月8日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为主要目标，同时亦视乎即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为应对资金时点紧张首选，预计春节前夕资金面整体仍以维持平衡为主。

“财政存款投放后资金也很充裕嘛，没必要(操作)呀，下周新股较多，但操作也不大可能，太紧的话估计会偷偷的做。”华南一银行交易员表示，从早上资金情况看，下周应该不会太紧，都大量出隔夜，大行也在出，而且14天的这种跨过新股周期的资金也有机构出。

中国证监会周一下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，目前时间点离新股申购还早，而且货币总量宽松，外部收紧，央行暂时还不会为了股市而偏离自己的货币政策目标。

中国央行公开市场“零操作”已持续一个半月；本周公开市场连续第四周既无资金投放亦无回笼。；公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选link.reuters.com/huq73w

**春节前流动性调控料保持平衡**

虽然下周新股申购密集，同时还将有国库现金到期等因素抽离资金，届时衔接月度缴税，资金面面临考验，结构性扰动疑虑难消，但是从短期资金拆借情况来看，压力尚可，但因继年底财政存款投放之后，货币总量仍维持相对宽松。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，最近资金面宽松多了，15号还会有准备金退缴，同时即便新股冲击也是脉冲式的。而央行也不会一直依赖投放资金，货币放松也是饮鸩止渴，理顺货币传导途径才是根本，改革还是优先的。

"不希望宽松政策再引起市场亢奋，希望预期稳定，不要过于乐观形成持续性的强宽松预期，"他称，现在关键就是看下旬的四季度数据了，若有降准应该在一季度，而如果挺过一季度，说明经济表现强于预期。

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。

市场人士多认为，今年1月资金面投放力度料保持平衡，而春节央行才有望出手相助，不过，面对时点性冲击料非公开定向工具使用概率较大。

陈龙表示，虽然今年由于反腐和群众路线等节约政策的执行，春节的现金需求将呈现收缩，但春节传统的现金需求仍然占据主导地位，应该有1万亿-1.5万亿的净现金需求需要央行适时的投放。

他预计，央行的非公开市场操作，在1月份有望保持相对平衡，净投放应该不会超过500亿元；在2月份则以短线的货币资金对冲现金投放为主，净投放的规模应该超过5,000亿元；在3月份可能创新更长期的定向工具，在补充当时流动性的同时，着眼于更长期的转型和流动性稳定。

而对于春节时点SLO还是逆回购的选择，他认为，SLO的机会应该是最大的，但SLO不透明可能会增加市场的大幅波动，在年底资金紧张时期，适量的逆回购对于心理安抚作用很大。

尽管央行公开市场常规操作近期持续空窗，不过补充工具方面却仍有动作。央行12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====