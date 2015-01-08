《分析》油价自由落体惨不忍睹，交易商猜底失败转向观望

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
“在圣诞节前的那一周，所有人都预测每桶约60美元的价格将为油价底部，”在印度的一位原油期货交易员Abhijit Selukar表示，并补充称北半球更为寒冷的天气通常会在1月份支撑油市。
虽然有许多交易商曾试图接住油价下落的这把飞刀，但随着越来越多的交易者被这把利刃所伤，与此相关的黑色幽默段子在市场中流传起来：对于一个油市交易员来说，抄底和抄起披萨饼的区别在哪里呢？一个披萨饼能让一家四口果腹。
**猜测油价底部的游戏**
尽管现实如此无奈，交易商和分析师还在继续寻找油价可能触底反弹的线索，至少希望判断出油价跌势将在哪里止步。
一些市场人士依然在研究美国石油生产的经济学，但就如Capital Economics的商品研究部主管Julian Jessop所说，石油生产的短期成本为每桶10-20美元，这不过是证明了油价料将进一步下跌。
其它一些市场人士，比如Lupus Alpha大宗商品投资基金的基金经理Daniel Bathe，正密切关注远期价格曲线。油市目前处于正价差，即期合约价格要低于远期合约，这鼓励公司在当下储存石油。一旦正价差状态趋于稳定，则油价可能触底。
还有一些人在等着非OPEC石油生产商准备主动减产的迹象，但这样的减产举措能否发生实在是疑虑重重。
当然了，对许多人而言现在能做的就是等待与观望，直到情势稳定下来，那么就或许意味着最糟糕的阶段过去了。
“在油价真的企稳两周过后，我才会下结论。”一位纽约交易员说道。（完）
(编译 朱晓军/王颖/高琦 审校 张明钧/蔡美珍/艾茂林)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用