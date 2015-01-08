《分析》油价自由落体惨不忍睹，交易商猜底失败转向观望

“在圣诞节前的那一周，所有人都预测每桶约60美元的价格将为油价底部，”在印度的一位原油期货交易员Abhijit Selukar表示，并补充称北半球更为寒冷的天气通常会在1月份支撑油市。

虽然有许多交易商曾试图接住油价下落的这把飞刀，但随着越来越多的交易者被这把利刃所伤，与此相关的黑色幽默段子在市场中流传起来：对于一个油市交易员来说，抄底和抄起披萨饼的区别在哪里呢？一个披萨饼能让一家四口果腹。

**猜测油价底部的游戏**

尽管现实如此无奈，交易商和分析师还在继续寻找油价可能触底反弹的线索，至少希望判断出油价跌势将在哪里止步。

一些市场人士依然在研究美国石油生产的经济学，但就如Capital Economics的商品研究部主管Julian Jessop所说，石油生产的短期成本为每桶10-20美元，这不过是证明了油价料将进一步下跌。

其它一些市场人士，比如Lupus Alpha大宗商品投资基金的基金经理Daniel Bathe，正密切关注远期价格曲线。油市目前处于正价差，即期合约价格要低于远期合约，这鼓励公司在当下储存石油。一旦正价差状态趋于稳定，则油价可能触底。

还有一些人在等着非OPEC石油生产商准备主动减产的迹象，但这样的减产举措能否发生实在是疑虑重重。

当然了，对许多人而言现在能做的就是等待与观望，直到情势稳定下来，那么就或许意味着最糟糕的阶段过去了。

“在油价真的企稳两周过后，我才会下结论。”一位纽约交易员说道。（完）