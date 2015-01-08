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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 11:45 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，馏分油和汽油库存增幅超预期

路透1月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下滑，因炼厂提高产出。汽油库存及馏分油库存增幅均超过预期。

根据EIA的数据，上周美国原油库存 减少310万桶。分析师原预期原油库存增加88万桶。

EIA称，库欣原油库存增加130.5万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工量 增加4.3万桶，产能利用率下滑0.5个百分点。

汽油库存 增加810万桶，路透调查中的分析师预期增加340万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加1,120万桶，分析师预期为增加190万桶。

上周美国原油进口日均减少20.5万桶。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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