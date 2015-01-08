版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 13:55 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月8日

路透上海1月8日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，
去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性
冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

    业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为主要目标，同时亦
视即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为应对资金时点紧张首选，预计春节前夕
资金面整体仍以维持平衡为主。
        
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                          0    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 吴芳; 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐