《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月8日

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透上海1月8日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示， 去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性 冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。 业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为主要目标，同时亦 视即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为应对资金时点紧张首选，预计春节前夕 资金面整体仍以维持平衡为主。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用