更正-《热点透视》欧元区物价五年来首次同比下滑，量化宽松迫在眉睫

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
(更正：标题及内文第一段“欧元区通胀率五年来首次下滑”有误，应为“欧元区物价五年来首次同比下滑”)。)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 洪曦
路透伦敦1月7日 - 欧元区12月物价自2009年以来首次同比下滑。投资者对于欧洲央行履行“物价稳定”职责的信心则下降得更快--的确是这样。
12月消费者物价调和指数(HICP)同比下跌0.2%，尽管主要可以归结为油价走低，但与“低于但接近2%”的既定目标有如此大的差距，欧洲央行也难以推卸责任。
自2013年以来，欧元区通胀率距离目标水平越来越远；期间偶有一些欧元区成员国的通胀率转为负值。相比之下，2009年时，通胀率呈快速且剧烈的下跌势头。
若浏览欧元区近年通胀率变化，请点选：link.reuters.com/kuj24s
若浏览欧元区核心与二线国家月度通胀数据分布，请点选：here
投资者对欧洲央行履行其职责的信心受挫，是另一个危险的信号。这个信号此前也曾出现过若干次。欧洲央行可能比较关注中期，而不会把目光过多放在月度数据上。但欧洲央行看重的衡量投资者未来五年通胀预期的指标，在过去五个月时间里一直在下降。1月6日时，这一指标创下1.58%的纪录低点。即使在金融危机最严重的时期，也就是上次消费者物价指数按年下跌时，通胀预期也从未下降到这样一个低点。
若浏览欧元区通胀预期数据，请点选：link.reuters.com/dat72w
我们不能指责欧洲央行没有采取行动。欧洲央行已经将指标政策利率下调到近零水准，并在改善信贷流动状况。不过，欧洲央行总裁德拉吉总希望在行动上达成一致，反而束缚了他的手脚，令其无法及时采取措施来应对通缩威胁。基本上，他只是匆忙地将一些妥协方案拼凑在一起，而不是出台全面的量化宽松政策--目前，距离推出QE政策又近了一步。
德拉吉在新年接受一报纸访谈时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。现实就是，欧洲央行在这一点上已经出现失误，需要尽快依靠强力措施应对。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用