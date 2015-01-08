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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 13:10 BJT

《KEMP专栏》美国页岩油产量将于2015年底前下滑

**生产力和成本**

一些分析师曾质疑美国石油产量是否会真的减少，认为油井钻探生产力的提高，将会弥补钻探率和油井开采的降低。

这似乎难以置信。考虑到相对较新油井的大量储存量，钻探率的快速下滑，以及钻探活动的急速减少，生产率必须要有切实巨大的改善才能维持产量持平，更不用说要保持增长势头了。

随着新的劳动合同的重新谈判，成本将会降低。不过成本必需要相当大规模的减少才能确保页岩油有利可图，在德州和俄克拉荷马州每桶油低于45美元，北达科他州则是每桶35美元。

对此，对产量持乐观看法的分析师(对价格看法偏空)能够举出两个重要的例子，即便价格大幅下滑，其产量仍持平，甚至是继续增产。

2009年，北达科他州和美国的石油产量大体持平，并没有下降很多，尽管当时适值金融危机、经济衰退及新的开采活动减慢，油价遭遇垂直下落。

此外，自2008年以来美国天然气生产每年一直保持着增长，尽管天然气价格低迷，且天然气钻井平台的数量减少了四分之三以上。

不过这两个例子并不能带来多少安慰。2009年，当时开采的页岩油井数量较少，不足1,000个，仅占全国石油产量很小的比例，而价格最终非常快速的反弹。

虽然价格下滑，且天然气钻井平台数量减少，但美国天然气生产一直得以维持的原因是，油井开采中伴生的天然气产量巨增。

美国天然气生产一直借助石油荣景的支撑。页岩油生产商则没有这样的支撑力量。总而言之，除非价格自当前水准回升，否则年底前美国页岩油产量很有可能减少。(完)

(编译 陈宗琦/艾茂林/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林/郑茵/龚芳)
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