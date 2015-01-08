《KEMP专栏》美国页岩油产量将于2015年底前下滑

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
**生产力和成本**
一些分析师曾质疑美国石油产量是否会真的减少，认为油井钻探生产力的提高，将会弥补钻探率和油井开采的降低。
这似乎难以置信。考虑到相对较新油井的大量储存量，钻探率的快速下滑，以及钻探活动的急速减少，生产率必须要有切实巨大的改善才能维持产量持平，更不用说要保持增长势头了。
随着新的劳动合同的重新谈判，成本将会降低。不过成本必需要相当大规模的减少才能确保页岩油有利可图，在德州和俄克拉荷马州每桶油低于45美元，北达科他州则是每桶35美元。
对此，对产量持乐观看法的分析师(对价格看法偏空)能够举出两个重要的例子，即便价格大幅下滑，其产量仍持平，甚至是继续增产。
2009年，北达科他州和美国的石油产量大体持平，并没有下降很多，尽管当时适值金融危机、经济衰退及新的开采活动减慢，油价遭遇垂直下落。
此外，自2008年以来美国天然气生产每年一直保持着增长，尽管天然气价格低迷，且天然气钻井平台的数量减少了四分之三以上。
不过这两个例子并不能带来多少安慰。2009年，当时开采的页岩油井数量较少，不足1,000个，仅占全国石油产量很小的比例，而价格最终非常快速的反弹。
虽然价格下滑，且天然气钻井平台数量减少，但美国天然气生产一直得以维持的原因是，油井开采中伴生的天然气产量巨增。
美国天然气生产一直借助石油荣景的支撑。页岩油生产商则没有这样的支撑力量。总而言之，除非价格自当前水准回升，否则年底前美国页岩油产量很有可能减少。(完)
(编译 陈宗琦/艾茂林/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林/郑茵/龚芳)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
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