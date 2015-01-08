《HOME专栏》LME新年仍得应付仓储系统老问题

**一种可以预见的反应** 从许多方面来看，完全可以预料，仓库运营商会对LME去年11月宣布 的仓库体系调整提议做出这种反应。 确实，许多运营商认为，LME最近一轮咨询活动的时间安排违反了一 个不成文规定，即LME不应在仓库提交下一财年建议租金的截止期限12月 之前造成经营不确定性。 因此，几家运营商很可能公然地大幅提高了租金，预先应对可能的合 规成本，尽管这类成本究竟有多高仍然不得而知。 不过更根本的是，存储费的提高反映出LME仓库自身认为他们的业务 将会发展。 LME规则的多项调整将改变LME仓储业务的面貌。具体而言，LME希望 解决现有的提货排队问题，并在较长时期内能避免出现新的排长队现象， 尤其是由仓库业者人为造成的排队过长现象。 可以合理地推测，金属在LME系统中的流动速度将会加快。仓库运营 商合乎逻辑的商业反应，就是设法抵消通过排队现象获得的潜在获利的损 失。 **恶性循环** 换句话说，这种恶性循环仍在持续。 LME越是努力确保仓储网络的出货效率，仓库运营商就会进一步提高L ME仓储的成本。 这样的话，就会导致其与交易所之外的仓储进一步脱节，实际上会激 励金属流出市场，威胁自身及LME的地位。 限制租金和出库费用，应该是打破这种恶性循环的最明显办法，但LM E对于这方面所采取的法律建议仍秘而不宣，尽管以前遇到过障碍，但它 与俄罗斯铝业联合公司(Rusal)之间的长期官司现在已基本结束。 所以，限制租金是否合法仍然不确定。即使合法，仓库运营商会有何 反应？他们是否会一走了之？目前的规定变化所带来的额外监管负担，可 能已经让一些运营商萌生退意。 LME与“它的”库存运营商之间的关系已经多年失调。今年也没有变 得更协调一些的希望。(完) (译文审校 高琦/张若琪/戴素萍)