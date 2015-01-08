《HOME专栏》LME新年仍得应付仓储系统老问题

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
**一种可以预见的反应** 从许多方面来看，完全可以预料，仓库运营商会对LME去年11月宣布 的仓库体系调整提议做出这种反应。 确实，许多运营商认为，LME最近一轮咨询活动的时间安排违反了一 个不成文规定，即LME不应在仓库提交下一财年建议租金的截止期限12月 之前造成经营不确定性。 因此，几家运营商很可能公然地大幅提高了租金，预先应对可能的合 规成本，尽管这类成本究竟有多高仍然不得而知。 不过更根本的是，存储费的提高反映出LME仓库自身认为他们的业务 将会发展。 LME规则的多项调整将改变LME仓储业务的面貌。具体而言，LME希望 解决现有的提货排队问题，并在较长时期内能避免出现新的排长队现象， 尤其是由仓库业者人为造成的排队过长现象。 可以合理地推测，金属在LME系统中的流动速度将会加快。仓库运营 商合乎逻辑的商业反应，就是设法抵消通过排队现象获得的潜在获利的损 失。 **恶性循环** 换句话说，这种恶性循环仍在持续。 LME越是努力确保仓储网络的出货效率，仓库运营商就会进一步提高L ME仓储的成本。 这样的话，就会导致其与交易所之外的仓储进一步脱节，实际上会激 励金属流出市场，威胁自身及LME的地位。 限制租金和出库费用，应该是打破这种恶性循环的最明显办法，但LM E对于这方面所采取的法律建议仍秘而不宣，尽管以前遇到过障碍，但它 与俄罗斯铝业联合公司(Rusal)之间的长期官司现在已基本结束。 所以，限制租金是否合法仍然不确定。即使合法，仓库运营商会有何 反应？他们是否会一走了之？目前的规定变化所带来的额外监管负担，可 能已经让一些运营商萌生退意。 LME与“它的”库存运营商之间的关系已经多年失调。今年也没有变 得更协调一些的希望。(完) (译文审校 高琦/张若琪/戴素萍)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用