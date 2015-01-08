中国经济：引导社会资本参与国家工程建设，而非财政投入刺激--发改委

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京1月8日 - 中国国家发展和改革委员会投资司副司长罗国三表示，目前政府对于国家重大工程的政策导向是通过创新投融资机制来引导社会资本参与建设，并非政府要新增多少财政投入来刺激投资或者通过这个措施来稳定经济。
针对媒体报导的中国将加快推进七万亿元人民币规模的基建项目，罗国三周四在发改委发布会上回应称，由于有的项目已经开工建设，有的正在开展前期工作，有的项目还需要分解，所以总投资是无法确定的，要以发布会作为准确、权威的内容。
他并指出，中央政府投资在并没有怎么增加总量的情况下，通过内部调结构，减少一般性的投资，加强重点领域的投资，来引导和加强国家重大工程建设。
“这个重点领域包括重大工程。所以，我觉得大家来思考这个问题，应该针对政策导向来考虑这个问题。关键一点，不是新增的大量的财政投入来强刺激，而是引导社会资本积极参与投资，这是一个非常重要的政策取向。”他说。
发改委在2014年12月初曾表示，中国在2014年和2015年两年将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，同时强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。
2014年四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上12月批复的项目，四季度发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用