版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:27 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，受澳元全线买盘提振

0346GMT
    
    * 澳元/美元在0.8110上方的日内高位交投，因基金买入澳元兑美元
以外其他主要货币
    * 空头回补推动澳元兑日圆、新西兰元与欧元走高
    * 亚洲股市走扬与澳洲央行利率预期的改变，亦推升澳元
    * 澳洲建筑许可数据表现强劲，令澳洲央行短期内降息的可能性下降
    * 市场预期澳洲央行2月降息机率为16%，建筑数据公布前为19%
    * 市场预期澳洲央行将于在未来12个月降息36个基点，数据公布前为
41个基点 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐