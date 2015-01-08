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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:30 BJT

中国新债：国开行下周二将招标增发至多260亿元五期债，期限一至10年

路透上海1月8日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(13日)招标增发五期固息金融债，总额不超过260亿元人民币，期限仍为一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券为该行2014年第30期 、2015年第一期、2014年第27期 、28期 和29期 增发债。

具体发行条款如下：

2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月13日上午9:30-10:30

7/10年：1月13日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月15日

起息日 1年：2014年12月4日

3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/14-1/15

上市日 1年：1月19日；3/5/7/10年：1月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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