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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 12:24 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2.00%

路透东京1月8日 - 周四，日本股市日经指数 涨幅扩大，升2.00%至17,222.23点；东证股价指数 上扬1.63%至1,382.03点。(完)
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