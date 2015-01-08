路透基点：台湾国城建设34.24亿台币联贷银行名单出炉--TRLPC

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据知情人士透露，国城 建设股份有限公司34.24亿台币(1.12亿美元)四年期定期贷款的承贷银行 名单已全数出炉。 台湾合作金库为牵头行兼簿记行，土地银行及兆丰银行为主办行。三 家银行共计贷款22.26亿台币。 全国农业金库、高雄银行、阳信银行及台新银行共计承贷11.98亿台 币。 一名消息人士表示，这项联贷案可能在月底签约。此项贷款A部分10. 24亿台币，利率为一年期邮局存款利率加码150个基点，B部分24亿台币， 按相同基准利率加码175个基点。最高层级先付费用为26个基点。 国城建设董事长和总经理为担保人，以高雄亚洲新湾区土地做质押。 A部分贷款将用来为2011年1月签约的31.24亿台币四年期定期贷款再 融资，B部分贷款将用于高雄新湾区一处住宅地产项目的开发。 台湾合作金库也是2011年贷款的牵头行。该贷款项目也分为A、B两部 分，A部分10.24亿台币，B部分21亿台币，分别较一年期邮局存款利率加 码124.5个基点和148.15个基点。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用