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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:41 BJT

路透基点：台湾国城建设34.24亿台币联贷银行名单出炉--TRLPC

路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据知情人士透露，国城
建设股份有限公司34.24亿台币(1.12亿美元)四年期定期贷款的承贷银行
名单已全数出炉。
    
    台湾合作金库为牵头行兼簿记行，土地银行及兆丰银行为主办行。三
家银行共计贷款22.26亿台币。
    
    全国农业金库、高雄银行、阳信银行及台新银行共计承贷11.98亿台
币。
    
    一名消息人士表示，这项联贷案可能在月底签约。此项贷款A部分10.
24亿台币，利率为一年期邮局存款利率加码150个基点，B部分24亿台币，
按相同基准利率加码175个基点。最高层级先付费用为26个基点。
        
    国城建设董事长和总经理为担保人，以高雄亚洲新湾区土地做质押。
    
    A部分贷款将用来为2011年1月签约的31.24亿台币四年期定期贷款再
融资，B部分贷款将用于高雄新湾区一处住宅地产项目的开发。
        
    台湾合作金库也是2011年贷款的牵头行。该贷款项目也分为A、B两部
分，A部分10.24亿台币，B部分21亿台币，分别较一年期邮局存款利率加
码124.5个基点和148.15个基点。(完)
  

 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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