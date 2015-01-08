《热点透视》监督英国央行从来都不是件易事

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/George Hay

路透伦敦1月7日 - 缺乏监督对英国央行来说是个职业风险。据最新会议纪要显示，本该密切监督英国央行的董事会(the Court of Directors)在2007-2009年金融危机期间没有很好地尽到自己的责任。2015年这届董事会似乎有可能胜任监督职责，但有效监督央行的挑战没那么容易靠改革就能轻易化解。

董事会的工作表现不佳并不让人奇怪。这董事会上16名外面请来的成员显然也不是为了挑战时任央行总裁兼董事会主席金恩(Mervyn King)，去纠察他对英国银行业者Northern Rock破产的应对措施。再说，董事会的太多成员间本身就有纠缠不清的利益冲突，在得知他们的会议纪要是不会对外公布的，采取行动的压力就更小了。

董事会近期得到了加强。目前它一半的成员为非高管人士，且有可能进一步精简。董事会2013年的会议纪要按比实际开会时间晚六周的频率发布。英国央行总裁已不再担任董事会主席，且另有一个独立团队向银行表现提建议。作为一名不是从英国央行内部提拔的外部人士，取代金恩的卡尼是位透明度更高的一把手。

可是，民间部门式的监督办法并不能保证未来不出麻烦，这么说不仅仅是因为民间的非高管人士时常会有搞砸局面的行为。虽然央行本身不属于政治范畴，但他们说到底还是公共机构，要对政府负责，多少也要对舆论负责。任何一个董事会能做的也仅限于此。

据国际清算银行数据，全球只有一半的央行设有英国央行式的监督委员会。这样的委员会除了监督组织管理等普通问题之外，是不是还肩负监督欺诈、官僚惰性、成本有效性等其他问题，则不太清楚。

如果委员们学识渊博，他们就有责任去分享他们监督的央行官员的集体想法。但如果像英国的情况那样，委员们都是不专精的通才，那他们就没有足够的学识在危机中起到很大的帮助作用。万一英国金融体系又出现问题，政府就不要指望依赖改善后的监督委员会的判断了。(完)