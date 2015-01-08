《热点透视》监督英国央行从来都不是件易事

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/George Hay
路透伦敦1月7日 - 缺乏监督对英国央行来说是个职业风险。据最新会议纪要显示，本该密切监督英国央行的董事会(the Court of Directors)在2007-2009年金融危机期间没有很好地尽到自己的责任。2015年这届董事会似乎有可能胜任监督职责，但有效监督央行的挑战没那么容易靠改革就能轻易化解。
董事会的工作表现不佳并不让人奇怪。这董事会上16名外面请来的成员显然也不是为了挑战时任央行总裁兼董事会主席金恩(Mervyn King)，去纠察他对英国银行业者Northern Rock破产的应对措施。再说，董事会的太多成员间本身就有纠缠不清的利益冲突，在得知他们的会议纪要是不会对外公布的，采取行动的压力就更小了。
董事会近期得到了加强。目前它一半的成员为非高管人士，且有可能进一步精简。董事会2013年的会议纪要按比实际开会时间晚六周的频率发布。英国央行总裁已不再担任董事会主席，且另有一个独立团队向银行表现提建议。作为一名不是从英国央行内部提拔的外部人士，取代金恩的卡尼是位透明度更高的一把手。
可是，民间部门式的监督办法并不能保证未来不出麻烦，这么说不仅仅是因为民间的非高管人士时常会有搞砸局面的行为。虽然央行本身不属于政治范畴，但他们说到底还是公共机构，要对政府负责，多少也要对舆论负责。任何一个董事会能做的也仅限于此。
据国际清算银行数据，全球只有一半的央行设有英国央行式的监督委员会。这样的委员会除了监督组织管理等普通问题之外，是不是还肩负监督欺诈、官僚惰性、成本有效性等其他问题，则不太清楚。
如果委员们学识渊博，他们就有责任去分享他们监督的央行官员的集体想法。但如果像英国的情况那样，委员们都是不专精的通才，那他们就没有足够的学识在危机中起到很大的帮助作用。万一英国金融体系又出现问题，政府就不要指望依赖改善后的监督委员会的判断了。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用