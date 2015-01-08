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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:41 BJT

中国货币市场：主要回购利率多小跌，跨IPO申购的14天资金需求仍旺

路透上海1月8日 - 中国银行间市场周三早盘回购利率 多数继续小跌，整体流动性依旧宽裕，只有跨新股IPO申购周期的14天期资金需求仍旺盛，不过供给情况还是能满足需求。

交易员并指出，新股密集发行期将至，虽然截至目前资金面的表现要好于预期，但下周其影响料将逐步显现，资金可能会逐步进入紧平衡局面。

“现在借七天品种不是很好，需求还是14天的多一些，减点的比较少，大行就在加权（利率）出，供给还可以，想要还是有的，”华东一银行交易员称。

她并指出，本来市场预期受下周密集IPO影响，最近两天资金就会慢慢紧起来，不过至少到目前为止流动性看上去还不错；但今年春节时间较晚，不排除本轮IPO后，春节前还有一批IPO登场，未来一个月的资金面难言轻松。

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司的网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8156 2.8606 -4.50

七天 3.7294 3.8387 -10.93

14天 4.7000 4.7312 -3.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7850 0.4850 +230.00

七天 4.3500 3.2300 +112.00

14天 5.2200 5.0050 +21.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8800 2.9300 -5.00

七天 3.7400 3.8700 -13.00

14天 4.7500 4.7500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.8300 2.8810 -5.10

七天 3.7450 3.8730 -12.80

三个月 4.9630 5.0190 -5.60

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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