中国货币市场：主要回购利率多小跌，跨IPO申购的14天资金需求仍旺

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透上海1月8日 - 中国银行间市场周三早盘回购利率 多数继续小跌，整体流动性依旧宽裕，只有跨新股IPO申购周期的14天期资金需求仍旺盛，不过供给情况还是能满足需求。
交易员并指出，新股密集发行期将至，虽然截至目前资金面的表现要好于预期，但下周其影响料将逐步显现，资金可能会逐步进入紧平衡局面。
“现在借七天品种不是很好，需求还是14天的多一些，减点的比较少，大行就在加权（利率）出，供给还可以，想要还是有的，”华东一银行交易员称。
她并指出，本来市场预期受下周密集IPO影响，最近两天资金就会慢慢紧起来，不过至少到目前为止流动性看上去还不错；但今年春节时间较晚，不排除本轮IPO后，春节前还有一批IPO登场，未来一个月的资金面难言轻松。
中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司的网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8156 2.8606 -4.50
七天 3.7294 3.8387 -10.93
14天 4.7000 4.7312 -3.12
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7850 0.4850 +230.00
七天 4.3500 3.2300 +112.00
14天 5.2200 5.0050 +21.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8800 2.9300 -5.00
七天 3.7400 3.8700 -13.00
14天 4.7500 4.7500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.8300 2.8810 -5.10
七天 3.7450 3.8730 -12.80
三个月 4.9630 5.0190 -5.60
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用