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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:57 BJT

更新版 1-欧洲个股：渣打银行砍掉股票业务，零售银行部裁员减支

**被锁在门外**

渣打香港股市部门的员工周四上班时发现大门紧闭，而部分新加坡员工则被护送离开办公地点。

“我们今早来上班，却通知我们股市部门已关停，”一位自称是渣打新加坡前员工的女士向路透表示。

她表示从事研究工作，在渣打已工作三年。

0333 GMT，渣打在香港上市股票上扬1.8%，因投资者欢迎这一削减成本的举动。

退出股市业务标志着该行战略转变。该行股市部门去年10月都还在招聘人员。

渣打将成为首批完全退出股权资本市场的全球性银行之一，包括撤离公司股票承销业务。

亚洲股票承销费用在下滑三年后，2014年大增74%，但渣打仍选择离开。

渣打在2008年11月从摩根大通收购券商嘉诚(Cazenove)后，创立了股票业务。但据Greenwich Associates调查，渣打该业务一直进展不顺，2013年底在研究或交易榜单上都未能挤入全球银行的前十名。

不过内部备忘录还显示，渣打将保留股票衍生品、可转债和宏观经济研究部门。(完) (编译 王颖/朱晓军；审校 张明钧/于春红)
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