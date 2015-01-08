中国汇市：人民币早盘低开低走，受客盘购汇及中间价四连跌带动

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
* 人民币早盘低开低走
* 中间价跌至逾一个月新低
* 客盘偏购汇
路透北京1月8日 - 中国人民币兑美元即期 周四低开低走，中间价续贬至逾一个月低位。交易员称，中间价受强势美元影响连四日回调，再加上客盘购汇，均牵引即期汇率贬值。
他们并称，在多方面因素中客盘影响最大。今日消息面寡淡，关注明日美元非农就业数据。后市人民币可能在6.2~6.25区间双向波动，如果银行代客结售汇由逆差转顺差的话，可能出现拐点，否则略微倾向贬值。
“现在主要以客盘为主，每个月的银行代客结售汇都是逆差，虽然越来越小，但只要是逆差，购汇多，市场还是会贬一点，再加上中间价也在慢慢贬，而且美元指数也在上，客盘也在购汇，贬一贬不很正常吗？”一中资大行交易员称。
北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.219元，上日收报6.2125元。今日人民币兑美元中间价 为6.1302元，上日中间价为6.1269元。
全球汇市，欧元周四在亚洲盘守在九年低点附近，因投资者押注欧洲央行(ECB)将不得不采取更大胆的刺激举措来对抗欧元区日益严重的通缩压力。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3300/6.335，上日尾盘为6.3175。
北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2204/6.2224元，上一交易日尾盘报6.2147元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用