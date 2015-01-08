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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 12:53 BJT

中国汇市：人民币早盘低开低走，受客盘购汇及中间价四连跌带动

* 人民币早盘低开低走

* 中间价跌至逾一个月新低

* 客盘偏购汇

路透北京1月8日 - 中国人民币兑美元即期 周四低开低走，中间价续贬至逾一个月低位。交易员称，中间价受强势美元影响连四日回调，再加上客盘购汇，均牵引即期汇率贬值。

他们并称，在多方面因素中客盘影响最大。今日消息面寡淡，关注明日美元非农就业数据。后市人民币可能在6.2~6.25区间双向波动，如果银行代客结售汇由逆差转顺差的话，可能出现拐点，否则略微倾向贬值。

“现在主要以客盘为主，每个月的银行代客结售汇都是逆差，虽然越来越小，但只要是逆差，购汇多，市场还是会贬一点，再加上中间价也在慢慢贬，而且美元指数也在上，客盘也在购汇，贬一贬不很正常吗？”一中资大行交易员称。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.219元，上日收报6.2125元。今日人民币兑美元中间价 为6.1302元，上日中间价为6.1269元。

全球汇市，欧元周四在亚洲盘守在九年低点附近，因投资者押注欧洲央行(ECB)将不得不采取更大胆的刺激举措来对抗欧元区日益严重的通缩压力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3300/6.335，上日尾盘为6.3175。

北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2204/6.2224元，上一交易日尾盘报6.2147元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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