版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 13:09 BJT

香港股市：早盘续涨，因美股上扬及预期欧洲央行料进一步放宽政策

路透上海1月8日 - 香港股市周四早盘继续上涨，因隔夜美股上扬，且市场预期欧洲央行料有更进一步的宽松举措。

恒生指数 涨0.5%至23,808.21点，恒生国企指数 涨0.3%至12,022.35点。

“投资人转出A股相关个股，重回传统蓝筹股，”丰盛金融资产管理董事黄国英说。

“这就是恒指强、恒生国企指数弱的原因。”

恒生AH股溢价指数 报在128.61。

恒指成分股整体成交量为9亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐