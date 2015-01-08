香港个股：泰丰床品拟引入伊藤忠中国合营为大股东，午盘股价转跌

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透香港1月8日 - 从事棉纱及床品制造的中国泰丰床品控股有限公司 公布，计划引入济宁如意与日本伊藤忠 的合营为最大股东，周四复牌午盘股价由升转跌。
泰丰周三晚间在联交所一份声明中称，该公司拟向济宁如意与伊藤忠的合营--山东如意科技集团及其全资子公司新疆如意发行总共13.92亿股股份，相当于泰丰经扩大后股本的58.19%，成为控股股东。
泰丰表示，“倘认购事项完成，该等认购人有意让本集团发展为未来国际业务拓展中之主要海外上市平台。”
认购价为每股0.9港元，较12月18日停牌前收市价1.23港元折让27%。该股今早复牌后大涨17%后回软，香港时间13:26，跌幅扩大至8.13%，报1.13港元。
泰丰表示，是次发行新股所得12.53亿港元（10亿元人民币），全部或部分将用于收购一家现正受破产管理的内地衬衣布料以及毛巾及纱线企业，以作多元化发展。
济宁如意由邱亚夫控制，亦是山东如意集团的控股公司。邱亚夫、伊藤忠及邱亚夫女儿分别占山东如意科技53.3%、31.7%及15%之股权。
邱亚夫同时兼任深圳上市的山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董事长。
山东如意科技于2013年度录得收益及纯利分别205.8亿元人民币及5.8亿元，其业务涵盖棉花种植及羊毛生产、纺纱及纱线生产、面科及成衣制造、分销及零售，除内销外，海外市场遍及日本、澳洲、新西兰、印度、英国、德国及意大利。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用