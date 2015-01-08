版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 13:41 BJT

香港个股：泰丰床品拟引入伊藤忠中国合营为大股东，午盘股价转跌

路透香港1月8日 - 从事棉纱及床品制造的中国泰丰床品控股有限公司 公布，计划引入济宁如意与日本伊藤忠 的合营为最大股东，周四复牌午盘股价由升转跌。

泰丰周三晚间在联交所一份声明中称，该公司拟向济宁如意与伊藤忠的合营--山东如意科技集团及其全资子公司新疆如意发行总共13.92亿股股份，相当于泰丰经扩大后股本的58.19%，成为控股股东。

泰丰表示，“倘认购事项完成，该等认购人有意让本集团发展为未来国际业务拓展中之主要海外上市平台。”

认购价为每股0.9港元，较12月18日停牌前收市价1.23港元折让27%。该股今早复牌后大涨17%后回软，香港时间13:26，跌幅扩大至8.13%，报1.13港元。

泰丰表示，是次发行新股所得12.53亿港元（10亿元人民币），全部或部分将用于收购一家现正受破产管理的内地衬衣布料以及毛巾及纱线企业，以作多元化发展。

济宁如意由邱亚夫控制，亦是山东如意集团的控股公司。邱亚夫、伊藤忠及邱亚夫女儿分别占山东如意科技53.3%、31.7%及15%之股权。

邱亚夫同时兼任深圳上市的山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董事长。

山东如意科技于2013年度录得收益及纯利分别205.8亿元人民币及5.8亿元，其业务涵盖棉花种植及羊毛生产、纺纱及纱线生产、面科及成衣制造、分销及零售，除内销外，海外市场遍及日本、澳洲、新西兰、印度、英国、德国及意大利。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐