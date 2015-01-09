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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 16:00 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透1月主要汇率调查****

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    路透访问了超过100名外汇分析师，调查他们对于美元兑主要货币，
以及土耳其里拉、俄罗斯卢布、南非兰特、巴西雷亚尔及亚币等货币未来
12个月走势的看法。

    > 路透调查：2015年亚洲货币料上涨，即便美联储可能升息 
    
    > 路透调查：澳元与新西兰元将继续走跌，受美联储升息预期影响 
    > 路透调查：ECB放宽政策压力升温意味欧元跌势未尽，英镑走势料
亦艰难 
    > 路透调查：新兴市场货币今年走势料崎岖不平，但风险多已被市场
反映 
    > 路透调查：加元料将承压，因油价挫跌而美联储或将升息 
    (完)
    
      
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=


 (整理 于春红/朱晓军; 审校 李婷仪)
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