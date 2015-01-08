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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 13:35 BJT

澳洲股市：受数据提振中止二连跌收高，金融和矿业股上扬

路透悉尼1月8日 - 澳洲股市周四上涨0.5%，此前美国和澳洲均公布令人鼓舞的经济数据，帮住澳洲市场中止连续两天的跌势。

金融股和矿业股拉抬大盘；能源类股则下滑0.7%。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高27.889点至5,381.5点，但本周迄今累计仍下滑1%。(完)
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