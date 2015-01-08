澳洲股市：受数据提振中止二连跌收高，金融和矿业股上扬

台湾货币市场：5月2日和本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北5月2日 - 台湾货币市场周二及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共5,162亿台币： 5/03 5,162亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期