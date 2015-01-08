澳洲股市：受数据提振中止二连跌收高，金融和矿业股上扬

《中国重要政经日程》--5月2日-9月3日
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路透悉尼1月8日 - 澳洲股市周四上涨0.5%，此前美国和澳洲均公布令人鼓舞的经济数据，帮住澳洲市场中止连续两天的跌势。
金融股和矿业股拉抬大盘；能源类股则下滑0.7%。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收高27.889点至5,381.5点，但本周迄今累计仍下滑1%。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透台北5月2日 - 台湾货币市场周二及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共5,162亿台币： 5/03 5,162亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期