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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 15:18 BJT

表格：德国11月工业订单较前月下降2.4%，降幅远超预估

以下为详细数据(经季节调整):
    
    工业订单               14年11月     14年10月     
    较上月(%)                 -2.4         +2.9
    指数(2010年为基期)       108.4        111.1
    
    路透访问的28位分析师预估区间在+0.8%到-1.5%。(完)
  
 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 艾茂林/白云)
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