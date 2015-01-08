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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 16:15 BJT

英国数据：截至12月的三个月房价同比增幅放缓至7.8%--Halifax

路透伦敦1月8日 - 英国抵押贷款机构Halifax周四公布的调查显示，英国截至12月的三个月房价较上年同期上涨7.8%，为去年1月以来最低增幅。

但12月房价较前月上涨0.9%，为去年7月以来最大单月涨幅。

根据路透调查，分析师原预估这两个指标分别上涨8.0%和0.3%。

Halifax重申，预计今年房价增幅将放缓至3-5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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