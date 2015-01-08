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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:34 BJT

新兴汇市：马币回升脱离五年半低点，因油价跌势暂缓

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.84    119.25   -0.49   -0.15    119.66
    坡元            1.3386    1.3381   -0.04   -0.94    1.3260
    台币          31.988    32.001   +0.04   -0.84    31.718
    韩元           1096.07   1099.90   +0.35   +0.29   1099.30
    泰铢             32.87     32.89   +0.06   +0.09     32.90
    菲律宾披索       45.05     45.05   -0.00   -0.73     44.72
    印尼卢比      12710.00  12737.00   +0.21   -2.60  12380.00
    印度卢比       62.96     63.17   +0.34   +0.12     63.03
    马币            3.5660    3.5800   +0.39   -1.95    3.4965
    人民币          6.2189    6.2125   -0.10   -0.24    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/张若琪 审校 戴素萍/王洋)
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