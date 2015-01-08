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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:17 BJT

台湾股市：量增收高逾1%，受惠政策开放陆客来台投资台股

路透台北1月8日 - 台湾股市周四收高1.74%，量价俱扬。分析师指出，受到金管会将开放中国投资人来台投资台股的政策利多，激励台股量增长红，短期偏多的格局持续。

台湾加权指数 收高1.74%或157.94点，报9,238.03点；成交初值 为1,072.98亿台币，上交易日修正后为968.2亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞台股量价齐扬，站回短期均线之上，若明后天能持续，可能挑战9,338点的去年12月高位。〞

目前五日均线在9,189.57点；月线在9,099.94点。

台湾金融监督管理委员会周三称，研议开放大陆观光客来台透过OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最迟6月底前宣布相关细节，预计第三季可望上路。

不过简伯仪也说，若将台股的高点9,593点及9,538点连接起来形成下降趋势线，则台股在9,400点面临压力区，盘面可说是短多长空。但若是台股的成交量能可以持续维持在1,000亿台币以上，外资又可积极偏多买进台股，则有助台股转强。

台股涨升力道优于亚洲股市，本地时间1405韩国股市 收升1.11%，香港恒生指数 亦升0.75%；不过中国上证综合指数 则是下跌1.46%。
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