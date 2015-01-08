台湾股市：量增收高逾1%，受惠政策开放陆客来台投资台股

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透台北1月8日 - 台湾股市周四收高1.74%，量价俱扬。分析师指出，受到金管会将开放中国投资人来台投资台股的政策利多，激励台股量增长红，短期偏多的格局持续。
台湾加权指数 收高1.74%或157.94点，报9,238.03点；成交初值 为1,072.98亿台币，上交易日修正后为968.2亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞台股量价齐扬，站回短期均线之上，若明后天能持续，可能挑战9,338点的去年12月高位。〞
目前五日均线在9,189.57点；月线在9,099.94点。
台湾金融监督管理委员会周三称，研议开放大陆观光客来台透过OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最迟6月底前宣布相关细节，预计第三季可望上路。
不过简伯仪也说，若将台股的高点9,593点及9,538点连接起来形成下降趋势线，则台股在9,400点面临压力区，盘面可说是短多长空。但若是台股的成交量能可以持续维持在1,000亿台币以上，外资又可积极偏多买进台股，则有助台股转强。
台股涨升力道优于亚洲股市，本地时间1405韩国股市 收升1.11%，香港恒生指数 亦升0.75%；不过中国上证综合指数 则是下跌1.46%。
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用