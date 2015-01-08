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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:15 BJT

美国个股：福特汽车2014年在中国销量同比增长19%至111万辆

路透上海1月8日 - 福特汽车 周四宣布，该公司与其中国合资公司2014年在中国的汽车销量同比增长19%，达到111万辆。

福特宣布2014年12月单月的销量为107,244辆，较上一年同期增长13%。而11月和10月的销量分别为同比增长2%和下降1%。

福特称在中国的销量受到了产能不足的抑制，并表示将在中国新建工厂。

福特在中国与长安汽车 和江铃汽车 组建有合资公司。(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
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