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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守住涨势，日经指数脱离高点但收涨1.67%

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    * 美元/日圆守在119.82高点的略下方，盘初低点为119.17，纽约尾
盘在118.84
    * 日股及多数亚洲市场风险意愿回温，日经指数收报17,167.10，大
涨281.77点，涨幅1.67%
    * 日经指数跳空开高后，成功守在1,7000点上方
    * 日股上扬及美债收益率稳中趋坚，提振美元/日圆及其他主要货币
兑日圆交叉汇率
    * 美元/日圆停止单在119.80上方、200小时均线位置119.82，卖单在
120日圆前方，但上方有更多停止单
    * 今日有很大规模的执行价120.00的单纯选择权到期，多数在纽约时
段(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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